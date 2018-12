Dopo i gravi episodi di ieri sera di Inter-Napoli (morte di un tifoso e cori razzisti nei confronti di Koulibaly), la FIGC pondera sulla sospensione dei campionati: parola di Gravina

I cori razzisti nei confronti di Kalidou Koulibaly, la morte di un tifoso prima della partita e le polemiche, i livori ed i veleni infiniti: Inter-Napoli di ieri sera ha fatto piombare la versione natalizia del campionato in un clima davvero cupo e difficile da mandare giù. C’è chi adesso chiede la sospensione immediata della Serie A, una eventualità sulla quale il presidente della FIGC Gabriele Gravina riflette: «È una riflessione da fare. Ora dobbiamo riflettere un attimo e coordinarci: qui c’è un problema di ordine pubblico e come tale va gestito, anche il fatto di giocare o meno – le sue parole a Il Messaggero – . Io sono preoccupato per questo clima surreale. Non sono uno psicologo, ma che alcuni giocatori fossero supernervosi era di tutta evidenza a San Siro. Ora rifletto, perché quanto capitato fuori è troppo grave, sentiremo Ministero e Coni e poi decideremo». Tutto può succedere ora.

Sulla decisione di non sospendere ieri il match dopo i cori a Koulibaly, Gravina ha una sua opinione precisa: «Tre richiami e niente stop. Stiamo verificando. Pare che il richiamo fosse stato fatto una sola una volta, oggi interverrà la Procura e dirà la sua. Ma è molto brutto quello che è successo. In campo ho visto gente troppo nervosa, l’arbitro scriverà quello che è, se ha commesso qualche errore anche lui sarà valutato. Al mio mondo che spesso gioca con le parole dico di farla finita subito e basta veleni: quelli sparsi in giro prima di questo turno (riferimento ad Aurelio De Laurentiis, ndr) non saranno più tollerati. È il momento di incidere».