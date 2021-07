Fiorentina, Sottil: «Tornato per restare. Italiano dice le cose in faccia»

Riccardo Sottil vuole restare alla Fiorentina: ecco le dichiarazioni dell’esterno viola anche su Vincenzo Italiano

Riccardo Sottil, esterno della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di TGR Rai Toscana.

FIORENTINA – «Ho fatto le esperienze che mi servivano, ora sono tornato: la società ha mostrato fiducia in me e sono pronto a ripagarla in campo. Sono venuto qua a 16 anni, ho fatto due anni di Allievi e uno di Primavera per poi esordire in prima squadra, a Firenze mi sento a casa. Ho parlato con i tifosi, mi hanno detto che mi vogliono bene, sono cose che danno stimolo».

ITALIANO – «Italiano è uno schietto, che ti dice le cose in faccia: queste sono cose che un giocatore apprezza molto. Bella persona, siamo contenti di lavorare con lui».