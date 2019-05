Soumarè, Bamba e Celik: Campos potrebbe portare al Milan i suoi gioielli

In caso di addio di Leonardo, il ds porthese Campos potrebbe creare un asse col club francese

Il Milan si appresta a vivere gli ultimi 90′ minuti di stagione con il cuore in gola. Al fischio finale di Spal-Milan sarà poi tempo di riflessioni. Soprattutto in dirigenza dove Leonardo starebbe meditando di lasciare l’incarico.

Il principale candidato all’eredità è oggi Luis Campos, attuale d.s. del Lilla. Che in caso di passaggio in rossonero potrebbe creare un ponte di mercato col club francese. Il Milan ha puntato alcuni gioielli della rosa del Lille (Soumarè, Bamba e Celik) e l’ingresso di Campos in società potrebbe agevolare non poco le operazioni.