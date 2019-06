Spagna Under 21, gli strepitosi numeri di Fabian Ruiz e Ceballos

Fabian Ruiz e Ceballos sono i trascinatori della Spagna Under 21. Hanno totale centralità nel palleggio della propria squadra

La Spagna Under 21 ha una qualità incredibile in mezzo. Basti pensare che Fabian Ruiz e Ceballos hanno complessivamente realizzato l’enorme cifra di 3 gol e 3 assist.

Ma c’è una statistica in particolare che mostra la loro importanza. In questa fase a gironi degli Europei, nessuno ha effettuato più passaggi chiave di loro (ossia, passaggi che portano al tiro di un compagno). Fabian Ruiz (primatista assoluto) ne fa 4.5 ogni 90′, mentre Ceballos 3.7. In una partita, fanno tirare circa 8 volte un giocatore della Spagna.