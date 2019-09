La Spal ha battuto la Lazio nel match della terza giornata al Mazza. Una sola vittoria per i laziali in terra estense

La Spal ha affrontato e battuto in rimonta la Lazio. La formazione di Semplici ha vinto per 2-1 contro i laziali con gol di Petagna e Kurtic e, come riporta cittaceleste, la Spal è diventata una vera e propria bestia nera della formazione di Inzaghi.

Nei tre confronti al Mazza i biancocelesti siano riusciti a vincere in una sola occasione, nella stagione 2017/18.