Spal Atalanta: Hateboer, Gosens e la classica giocata alla Gasperini

Il gol di Gosens in Spal-Atalanta è una giocata tipica delle squadre di Gasperini. Scopriamo di che si tratta

L’Atalanta ha iniziato la stagione con una preziosa vittoria in casa della Spal. I nuovi arrivati hanno subito inciso, visto che Muriel ha realizzato una doppietta. Tuttavia, il gol del 2-1 di Gosens che ha rimosso in gioco la Dea esprime un marchio di fabbrica dell’allenatore.

Ossia, cross di un esterno per l’altro esterno, che finalizza sul secondo palo. In questo caso, è stato Hateboer a confezionare l’assist per lo stacco del belga. Anche quest’anno arriveranno molti gol in questo modo.