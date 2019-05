Tutto pronto per la sfida tra Spal ed Empoli. Semplici dovrebbe concedere una chance al portiere Gomis: le ultime

La Spal scenderà in campo per affrontare l’Udinese. Tre punti fondamentali per i friulani che devono ancora salvarsi, tre punti importanti per gli estensi che vogliono il decimo posto e vogliono la supremazia emiliana. In campo per la Spal potrebbe esserci Gomis.

Avvicendamento in porta per mister Semplici che potrebbe concedere una chance importante al portiere. Viviano dovrebbe accomodarsi in panchina contro l’Udinese di Tudor mentre in campo, dal primo minuto, dovrebbe andare Alfred Gomis che ha collezionato 19 presenze e non gioca da febbraio, dal pareggio contro il Sassuolo.