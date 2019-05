Spal da applausi: il capolavoro di mister Semplici trascinato da Petagna

La Spal ha ottenuto la salvezza con un cammino positivo e forse inaspettato, con un Petagna tirato a lucido da Semplici

La Juventus e la Roma sono uscite sconfitte dal Mazza, il Napoli ha dovuto sudare le proverbiali sette camicie per strappare i tre punti. Merito della Spal di Semplici, squadra ormai collaudata al meglio per il massimo campionato e in grado di raggiungere tranquillamente la salvezza.

42 punti in classifica con ancora due gare da disputare, bottino importante per un club di provincia. Grandi meriti si devono al tecnico, che ha anche avuto la capacità di far risvegliare le doti assopite di realizzatore ad Andrea Petagna. L’ex Atalanta è attualmente a quota 14 gol, l’anno scorso le marcature erano state appena 4.