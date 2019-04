SPAL-Genoa highlights e gol: le azioni salienti del match valido per la 34ª giornata della Serie A 2018/2019

SPAL-Genoa highlights e gol: i momenti principali della gara valida per il 34° turno della Serie A 2018/2019. Allo stadio ‘Mazza’ di Ferrara, la squadra di Leonardo Semplici affronta i rossoblù di Cesare Prandelli. SPAL (38 punti) in posizione tranquilla e reduce dalla vittoria di Empoli; Genoa (34) in quintultima posizione e proveniente dalla sconfitta interna col Torino. Nella gara d’andata, le due squadre pareggiarono per 1-1 a Marassi. Adesso è di nuovo SPAL contro Genoa: ferraresi per la salvezza aritmetica, liguri per tenersi lontani dalla zona retrocessione. Rivedi tutti i gol del campionato su: Highlights Serie A.

SPAL-GENOA 1-0 – Al 37′ del primo tempo, Felipe sovrasta i difensori nell’area piccola ed incorna centralmente. Il portiere non ha potuto proprio intervenire!

SPAL-GENOA 1-1 – Al 56′ Gianluca Lapadula ribadisce in rete sotto la traversa dopo che il pallone è rimbalzato sui suoi piedi in area!

Genoa equalizes the game at Stadio Paolo Mazza 1-1 with a volley off the ground from substitute Gianluca Lapadula!!! #tlnsoccer #SpalGenoa #SerieA pic.twitter.com/puFJFfLaAZ — TLNTV (@TLNTV) April 28, 2019