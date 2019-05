Spal, lesione del menisco per Regini: sarà operato

La Spal perde Vasco Regini: il difensore ha riportato una lesione del menisco e dovrà essere operato

Brutte notizie in casa Spal. La squadra ferrarese dovrà fare a meno di Vasco Regini per l’ultima gara di campionato e per tutto il periodo pre stagionale. Il difensore ha infatti riportato una lesione del menisco mediale del ginocchio sinistro.

Il giocatore è stato sottoposto ad una visita ortopedica a Villa Stuart a Roma ed è emersa la necessità di un’operazione. Il giocatore verrà sottoposto ad intervento domani presso la stessa casa di cura.