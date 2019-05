SPAL-Milan in streaming e in diretta TV: ecco le probabili formazioni e dove vedere la sfida valida per la 38ª giornata di Serie A

La SPAL di Leonardo Semplici affronta il Milan di Gennaro Gattuso nella 38ª e ultima giornata di Serie A. SPAL-Milan: gli emiliani, undicesimi con 42 punti, sono matematicamente salvi e possono ambire al 10° posto finale, i rossoneri invece, quinti a quota 65, si giocano il tutto e per tutto per tentare di conquistare un posto nella prossima Champions League. La classifica vede il Diavolo all’inseguimento della coppia composta da Atalanta e Inter, che si trova davanti di una lunghezza a 66 punti.

La sfida SPAL-Milan, il cui calcio d’inizio è previsto domenica 26 maggio alle ore 20.30, sarà trasmessa in esclusiva da DAZN in diretta streaming. Gli abbonati alla piattaforma (primo mese gratuito, costo di 9.99 euro al mese dopo i primi 30 giorni) potranno seguire la partita in tv o sui loro pc, tablet e smartphone attraverso diverse modalità. La gara sarà anche trasmessa in radiocronaca su Rai Radio 1 ed in diretta live testuale direttamente dal nostro sito con ampio pre-partita. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

SPAL-MILAN

Competizione: Serie A 2018/2019

Quando: domenica 26 maggio 2019

Fischio d’inizio: ore 20:30

Dove vederla in tv: DAZN

Dove vederla in streaming: DAZN

Stadio: Stadio Paolo Mazza (Ferrara)

Arbitro: Paolo Valeri di Roma 2



Le probabili formazioni

SPAL (3-5-2): Gomis; Cionek, Vicari, Bonifazi; Lazzari, Valoti, Murgia, Kurtic, Fares; Petagna, Floccari. Allenatore: Semplici

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Abate, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Calhanoglu; Suso, Piatek, Borini.Allenatore: Gattuso

