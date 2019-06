Spal, occhi su Berisha ma si prova a confermare Viviano

Emiliano Viviano, portiere della Spal in prestito dallo Sporting Lisbona potrebbe essere confermato dagli estensi

Porte girevoli in casa Spal? Gomis è richiesto dall’Empoli, Emiliano Viviano potrebbe non essere riscattato e potrebbe essere rimpiazzato dall’albanese Berisha, ora in forza all’Atalanta.

Secondo La Gazzetta dello Sport però non è detta l’ultima parola. Il club estense non molla Emanuele Viviano, estremo difensore di proprietà dello Sporting e stanno trattando con i portoghesi per provare a confermare l’ex Samp.