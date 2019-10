Spal Parma LIVE: sintesi, tabellino, moviola e cronaca del match

Al Paolo Mazza di Ferrara la settima giornata di Serie A 2019/20 tra Spal e Parma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

(-Dal nostro inviato al Paolo Mazza di Ferrara) Spal-Parma darà il via alla settima giornata di Serie A. I padroni di casa sono chiamati ad una scossa, dopo le ultime tre sconfitte consecutive. I ducali vengono da un buon momento di forma e in una posizione in classifica di tutto rispetto. Gli ospiti si godono il baby Kulusevski, che ogni giornata stupisce sempre di più.

Sintesi Spal Parma MOVIOLA

La partita inizierà alle ore 15.00

Migliore in campo – PAGELLE

Al termine del primo tempo.

Spal Parma 0-0: tabellino

In attesa di comunicazione ufficiale.