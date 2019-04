Leonardo Semplici ha parlato della sconfitta rimediata dalla sua Spal sul campo del Cagliari: «Eravamo stanchi»

Ha parlato Leonardo Semplici, allenatore della Spal, della sconfitta per 2 a 1 rimediata dalla sua squadra contro il Cagliari, nella partita odierna delle 15 giocata alla Sardegna Arena. Ai microfoni di Sky Sport, Semplici ha rivelato: «Non è successo niente di particolare, semplicemente loro hanno sfruttato le loro occasioni. Sapevamo di affrontare una grande squadra che in casa ha concesso pochissimo, quando ci sono pochi giorni tra una gara e l’altra i giocatori lo sentono, ma noi dobbiamo continuare con questo pigli. Ovviamente dispiace perché un punto sarebbe stato importante».

Qualche parola anche sulla scelta di non inserire dal primo minuto Petagna: «Petagna non l’ho messo dall’inizio perché era stanco, avevo giocatori più freschi e li ho preferiti. Non abbiamo iniziato entrambi i tempi sottotono, sono loro che sono partiti al massimo, come sempre in casa. Ma mi pare che anche noi li abbiamo limitati bene, siamo usciti senza punti ma con una prestazione importante».

La partita con l’Empoli potrebbe dunque diventare decisiva in chiave salvezza, riguardo a questo Semplici risponde:«L’Empoli? Prima di arrivarci abbiamo altre partite in cui fare punti, l’importante è considerarle una per una. Io non guardo mai i risultati delle avversarie ma penso al mio. Il Cagliari oggi ha comunque avuto più tempo di noi per recuperare, noi abbiamo giocato domenica e mercoledì ed eravamo anche stanchi. Ma ci siamo comportati bene».