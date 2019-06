Spal, Semplici verso il rinnovo: potrebbe essere il 6° anno

Si va verso la permanenza di Leonardo Semplici alla Spal. Il tecnico è vicino al rinnovo del contratto con il suo club

Sarà il sesto anno di Leonardo Semplici alla Spal? Tutto lascia credere di sì. Il tecnico, arrivato nell’inverno del 2014, è vicino al rinnovo del contratto con il club estense e nei prossimi giorni potrebbe arrivare l’accordo.

Il tecnico ha parlato così a Sky Sport: «Ho un contratto con la Spal e c’è il massimo accordo per continuare. Ci siamo presi un momento di pausa ma in questi giorni ci incontreremo per dare continuità al progetto».