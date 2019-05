Le parole di Leonardo Semplici, allenatore della Spal, ha aperto le porte a un addio a fine stagione. Le sue dichiarazioni

Leonardo Semplici potrebbe lasciare la Spal. Il tecnico ha parlato in conferenza dopo la gara con il Milan: «Parleremo con la società e stabiliremo il da farsi. Conoscendo l’ambiente, l’obiettivo non cambia: è la salvezza».

Prosegue Semplici: «Mi sento pronto per un salto di qualità, voglio essere presuntuoso. Ho vinto tutti i campionati dall’Eccellenza fino alla Serie B e spero di fare un altro step, lottare per un altro obiettivo potrebbe essere invitante. Panchina Juve libera? Infatti sto aspettando la chiamata di Agnelli (ride, ndr). Gazidis? Non ha il mio numero (ride, ndr)».