Le dichiarazioni del direttore sportivo della Spal, Davide Vagnati, sul futuro dell’allenatore Leonardo Semplici: le ultime

Leonardo Semplici scioglierà le riserve sul futuro nei prossimi giorni. Intervenuto a margine di una conferenza stampa dedicata al Settore Giovanile della Spal, Davide Vagnati, ds degli estensi, ha parlato anche del futuro del tecnico.

La Spal è in attesa di una risposta: «Ci aggiorneremo nel corso della settimana. I prossimi giorni saranno decisivi per conoscere il pensiero definitivo dell’allenatore. Noi vorremmo continuasse, in questa settimana sicuramente scioglierà le riserve».