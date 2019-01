Terzo posto e trofeo, altrimenti Spalletti salta. L’Inter su Conte

Il tecnico Spalletti chiamato a vincere per allontanare l’ombra di Conte e smentire le voci di un gruppo sempre più inquieto

Cena importante per il futuro dell’Inter. Ieri sera Marotta ha incontrato Zhang, Ausilio, Gardini, Antonello e Spalletti. Tutti insieme da Cracco per parlare del presente ma soprattutto di futuro. Si è parlato del futuro di Ivan Perisic, cercato dall’Arsenal ma, come spiegato da Marotta all’uscita, al momento non sono pervenute offerte interessanti e il giocatore è destinato a rimanere, anche se scontento. Si è parlato soprattutto del futuro. Del futuro del tecnico Spalletti che deve spazzare, ancora una volta, l’ombra di Antonio Conte.

Il presidente Zhang vuole tornare a vincere e lo ha ribadito anche ieri. Le parti hanno fatto il punto di mercato ma al tecnico è stato anche chiesto conto, prima che dei risultati, delle ultime prestazioni e di uno spogliatoio ultimamente poco sereno. Il momento è delicato, il fatto che Zhang abbia annulla­to il viaggio in Cina per il Capo­danno cinese del 5 febbraio è in qualche modo indicativo. Il presidente ha chiesto il terzo posto (obiettivo minimo stagionale) e la vittoria di un trofeo, altrimenti Spalletti potrebbe andare via nonostante un contratto fino al 2021. Smentiti i contatti con Conte ma il tecnico salentino è uno dei papabili a rimpiazzare l’allenatore di Certaldo in caso di fallimento.