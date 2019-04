Le parole di Luciano Spalletti, allenatore dell’Inter, in vista della trasferta di Genova contro il Genoa. Icardi ci sarà

Mauro Icardi sarà convocato: l’allenatore dell’Inter Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con il Genoa, annunciando la presenza di Maurito al Ferraris. Queste le parole del tecnico: «La sconfitta con la Lazio ha accorciato la classifica e ora bisogna fare dei risultati importanti. Dobbiamo far bene contro il Genoa, una squadra che sta facendo bene e che è ben allenata. Icardi è convocato e sarà titolare domani. Quello svolto da Marotta è stato un lavoro determinante, chi l’ha voluta mettere in contrapposizione vuol dare una lettura distorta alla cosa. E’ stato un lavoro un po’ obbligato ma determinate per avere un confronto reale e non virtuale. Ed è un confronto che mette ora Icardi nelle condizioni di poter essere d’aiuto alla squadra».

Prosegue Luciano Spalletti parlando ancora del caso Icardi: «Se poi la mediazione è stata chiesta per dettare condizioni allora diventa tutto più complicato perché a guardare e sentire c’è dietro una squadra, una tifoseria e anche un pochino l’allenatore. Ora c’è bisogno del sudore, bisogna essere squadre.Chi è che oggi ha titolato sul valore di Icardi? Allora, come l’avete messo voi, con la maglia appesa alla stampella, non vale niente. Con altri 10 giocatori dietro a sudare con lui vale più di Messi e CR7 messi insieme. La maglia in questo modo si asciuga ma non ha sentimento, non ha sudore. In questa storia tutti usciamo sconfitti. C’era bisogno di mettere un punto e il punto da cui ripartiamo è la classifica. Il comunicato della Curva? Icardi ha già conquistato i tifosi nel modo in cui si è allenato ultimamente. La nostra tifoseria ha dimostrato di saper prendere le giuste posizioni. E’ venuto ad allenarsi con la squadra in ritiro, ieri è venuto a prendersi randellate dai compagni e a mettere la giusta determinazione in area. Io finché rimarrò qui starò dalla parte dell’Inter e un po’ anche dalla mia, tutto il resto è noia».