Spalletti risponde in conferenza allo sfogo del padre di Lautaro Martinez e alle esternazioni di Perisic che sogna la Premier League

Luciano Spalletti si è presentato in conferenza stampa per parlare di Roma-Inter, piatto forte del ricco menu di campionato nel week-end. Il tecnico nerazzurro inizia subito a partire dalle due questioni più spinose, vale a dire le recenti dichiarazioni di Ivan Perisic e lo sfogo del padre di Lautaro Martinez dopo l’ennesima panchina contro il Tottenham: «Della famiglia Martinez conosco solo il ‘Toro’, per cui parlo con lui. La cosa importante è che lui si renda conto che suo padre, tentando di attaccare me, in realtà attacca l’Inter e crea dei problemi al calciatore stesso. Per essere un top player, devi gestire te stesso e le persone che ti stanno intorno: devi farti sentire. E poi devi essere forte. I grandi club europei spesso stanno attenti a non avere situazioni imbarazzanti, come queste, da gestire».

Dopo il ko di Wembley in Champions League, Spalletti riparte dall’Olimpico di Roma: «Tornare in una città dove ho allenato e vissuto, dove ho legami bellissimi è emozionante. Andremo a giocarci la partita». Sulle recenti dichiarazioni di Perisic, invece, afferma: «Ha detto delle cose normali, non sento il bisogno di parlargli: per quello che è il mio rapporto con lui e ciò che dice lui a noi, nell’Inter ci sta molto volentieri. È contento di far parte di questo club». Prosegue Spalletti parlando dei prossimi impegni in casa nerazzurra: «Divario con la Roma? Le pressioni ce le mettiamo da soli perché non siamo appagati, ma vogliamo andare sempre oltre. Tottenham? Abbiamo preso gol quando stavamo esprimendo il gioco migliore, quando hai a che fare con dei campioni possono farti gol in qualsiasi momento. Abbiamo ancora la possibilità di qualificarci in Champions League, in uno dei gironi più duri tirati fuori dal sorteggio».

Spalletti si sofferma poi sulle condizioni dei singoli calciatori, a partire da quel Nainggolan fin qui al di sotto delle aspettative: «Nainggolan ha saltato un po’ di preparazione per un infortunio, è dispiaciuto perché sa di non aver ancora dato il contributo che può dare ai suoi nuovi compagni. A livello di potenzialità e di carattere è quello di sempre. Può succedere un periodo del genere, bisogna trattare la situazione con più tranquillità. Per mettere a posto i problemini che ha servono tempistiche più comode. Rischio di mollare tutto a dicembre? Siamo pronti ad addrizzare ancor di più le antenne, evitando i rischi in funzione anche dei risultati. Vrsaljko? Per quelli che sono i suoi ultimi due allenamenti, il giocatore è a disposizione».