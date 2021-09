Spezia, Kovalenko: «Ho molto rispetto per Thiago Motta. Ecco quale ruolo prediligo»

Viktor Kovalenko ha parlato in conferenza stampa presentandosi come nuovo giocatore dello Spezia: le sue dichiarazioni

Viktor Kovalenko ha parlato in conferenza stampa presentandosi come nuovo giocatore dello Spezia. Le sue parole riportate da TMW.

RUOLO – «Ho sempre giocato in ruoli da 10 e da 8, a centrocampo. Se l’allenatore dovesse vedermi in altri ruoli e mi farei trovare pronto».

SPEZIA – «Ci sarà qualche problema di ambientamento perchè ci sono molti nuovi giocatori. Il nostro scopo comune è vincere, dopo un periodo iniziale di difficoltà ci saranno belle cose e sarà un bel campionato».

THIAGO MOTTA – «Come giocatore ho molto rispetto per lui, ci siamo incontrati in Champions League una volta. Mi piaceva come giocava e ora come vuole allenare, sono sicuro che assorbiremo il suo modo di giocare».