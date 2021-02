Spezia, Meluso: «Coppa Italia? Ci siamo accorti subito della sostituzione di troppo»

Il direttore sportivo dello Spezia, Mauro Meluso, è tornato sulla partita di Coppa Italia vinta contro la Roma a tavolino

Mauro Meluso, direttore sportivo dello Spezia, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue dichiarazioni sul match di Coppa Italia vinto a tavolino contro la Roma.

«Cambio di troppo? Ero in panchina e il team manger si era accorto del cambio in più. Inizialmente ci siamo chiesti se in Coppa Italia ci fosse la possibilità di un cambio in più. Ci sono state delle critiche ingenerose per quella partita. In quella partita la Roma trovò delle difficoltà forse postumi della sconfitta del derby. Noi approfittammo di questa situazione in Coppa Italia e, a volte, la critica è pressante. Ci saranno stati problemi tra Dzeko e Fonseca ma sono cose che possono accadere. La Roma ha un’identità precisa»