Spezia, Meluso: «Siamo amareggiati, oggi il VAR ha sbagliato su Acerbi»

Il Direttore Generale dell’Area Tecnica dello Spezia Mauro Meluso ha parlato ai canali ufficiali del club dopo la gara contro la Lazio. Le sue parole.

VAR – «Siamo amareggiati, perché siamo convinti che la nostra prestazione meritasse almeno un punto. Io sono consapevole che tutti facciano errori, io in primis, ma così come anche i calciatori in campo; oggi però credo che a sbagliare sia stata la squadra VAR. Son dell’idea che quello non fosse rigore e non doveva essere concesso allo stesso modo del tocco di mano di Acerbi, avvenuto poco prima e non sanzionato. Credo che sia una scelta discutibile, in più noto che quest’anno il metro di giudizio sia cambiato e episodi come questo difficilmente vengono sanzionati col rigore».