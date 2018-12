Spezia-Palermo highlights e gol: le azioni salienti della partita – VIDEO

Spezia-Palermo highlights e gol: i momenti salienti del match, valido per la 17ª giornata della Serie B 2018/2019

Nella 17 ª giornata di Serie B, lo Spezia ospita la capolista Palermo allo stadio Alberto Picco. I bianconeri cercano punti per entrare nella zona play-off che adesso dista solo una lunghezza. I siciliani, invece in vetta alla classifica, proveranno a distanziare il Brescia che ieri ha pareggiato in casa dell’Ascoli e adesso si ritrova secondo e a due punti di distacco.

Il match è stato affidato al direttore di gara Riccardo Ros della sezione di Pordenone. L’arbitro sarà assistito dai guardalinee Chiocchi e Marchi e dal quarto uomo Francesco Meraviglia. Ecco gli highlights di Spezia-Palermo: