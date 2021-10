Spezia, Thiago Motta: «Commessi errori evitabili, poco cattivi in avanti»

Thiago Motta, allenatore dello Spezia, ha analizzato la sconfitta della sua squadra contro la Sampdoria ai microfoni di DAZN

PARTITA – «Nel secondo tempo abbiamo fatto bene, ma dal mio punto di vista anche nel primo tempo. Abbiamo commesso errori evitabili sapendo che giocavamo contro una squadra che ha qualità e andava limitata. Abbiamo cercato di dominare, costruire e andare in avanti e non siamo riusciti a essere cattivi negli ultimi metri. Con giocatori di quello spessore è normale che alla fine la buttano dentro».

SINGOLI – «Ci sono dei momenti in cui alcuni giocatori sono più in forma di altri. È vero che avere un giocatore di qualità come Nzola può aiutare a finire le azioni e dovrà fare molto meglio. Le scelte le faccio guardando gli allenamenti, ho messo quelli che mi sembravano i migliori».

