Squalifica Maggiore, il centrocampista salta Spezia Sampdoria

Lo Spezia perde Maggiore in vista del match contro la Sampdoria: il centrocampista salta la gara per squalifica

Pessime notizie per lo Spezia in vista del prossimo match di Serie A contro la Sampdoria, in programma domenica 23 gennaio alle ore 15. Il tecnico Thiago Motta dovrà fare a meno di Giulio Maggiore.

Il centrocampista, nonché capitano degli aquilotti, era diffidato ed è stato ammonito durante il secondo tempo della sfida al Milan.