Mario Mandzukic passibile di prova tv dopo Juventus-Milan: il croato avrebbe rifilato un calcione ad Alessio Romagnoli nei minuti finali di gioco e rischia la squalifica

Gli straschi delle polemiche arbitrali di Juventus-Milan non sono finiti: nel mirino della critica rossonera soprattutto la prestazione dell’arbitro Michael Fabbri che, dopo aver rivisto il VAR, avrebbe negato un rigore alla squadra di Gennaro Gattuso per sospetto fallo di Alex Sandro. L’episodio, ormai in archivio, non avrà ovviamente conseguenze, come invece potrebbe averne un altro sfuggito evidentemente agli occhi del direttore di gara: quello relativo al calcione rifilato da terra verso fine partita da Mario Mandzukic ad Alessio Romagnoli pochissimo dopo essere stato ammonito.

L’incidente, avvenuto nell’area di rigore rossonera, avrebbe potuto portare al rigore per il Milan, ma non sarebbe stato notato da Fabbri (distante diversi metro e con la visuale abbastanza coperta da altri giocatori del resto). Qualora nel referto arbitrale non dovesse esserci appunto traccia dello scontro tra Mandzukic e Romagnoli, potrebbe dunque intervenire il giudice sportivo tramite l’utilizzo della prova tv: l’attaccante croato è ovviamente passibile anche di più giornate di squalifica.