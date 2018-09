Brozovic da record: nuovo primato in Serie A di questa stagione

Inter-Fiorentina: Brozovic recupera 14 palloni in tutto il match e stabilisce un nuovo record. Anche in avanti cambio di trend: 7 giocatori in gol nelle prime 6 giornata di Serie A

Un’altra vittoria, un’altra prestazione convincente, un altro passo in avanti. L’Inter ieri contro la Fiorentina ha dato finalmente un’idea di gioco concreta, cosa che era effettivamente mancata nel difficile inizio di stagione. Ancora una volta sugli scudi la prestazione di Marcelo Brozovic: il centrocampista croato, arretrato in cabina di regia da Luciano Spalletti, è stato autore di una partita da manuale non soltanto in termini di qualità, ma pure in termini di quantità. Brozovic ha infatti recuperato la bellezza di 14 palloni in tutta la gara di ieri, stabilendo di fatto il nuovo record momentaneo di questo campionato: nessuno aveva fatto bene quanto lui in fase di non possesso finora.

Da correggere probabilmente ancora un po’ la fase di impostazione invece (il croato è spesso impegnato nelle due fasi e rischia di dover svolgere una mole di lavoro enorme): servirebbe maggiore aiuto al croato in tal senso, considerando che Radja Nainggolan è spesso impegnato in posizione troppo avanzata. Di base però, nella manovra d’attacco interista al momento sono coinvolti un po’ tutti: è la conferma di un trend in netto contrasto con quello della passata stagione, quando il solo Mauro Icardi, là davanti, era spesso costretto agli straordinari isolato dal resto del gruppo. Un dato su tutti: lo scorso anno Icardi ed Ivan Perisic avevano messo a segno da soli il 60% dei gol nerazzurri, mentre quest’anno nelle prime 6 partite di campionato sono andati in gol ben 7 giocatori.