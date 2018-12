Stella Rossa-PSG: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Stella Rossa-PSG, 6ª giornata gruppo C Champions League 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Dentro o fuori. E’ il destino che attende il PSG, impegnato in casa della Stella Rossa per l’ultima giornata della fase a gironi di Champions League: Neymar e soci dovranno vincere e sperare in un risultato favorevole in Liverpool-Napoli per qualificarsi nel Gruppo C. Questa la classifica attuale dopo 5 partite: Napoli 9, PSG 8, Liverpool 6, Stella Rossa 4 punti.

Stella Rossa-PSG: diretta live e sintesi

Stella Rossa-PSG: formazioni ufficiali

Stella Rossa-PSG: probabili formazioni e pre-partita

Campionato già in ghiaccio, il grande obiettivo è la Champions League per il Paris Saint-Germain. Nell’ultima giornata della fase a gironi per i transalpini è la partita della qualificazione su un campo complicato, il Marakana di Belgrado. Vincere per il primo posto in attesa di notizie da Anfield, in caso di successo i parigini potrebbero classificarsi soltanto in virtù della vittoria del Napoli sul Liverpool. Se i Reds non vincono invece, anche con una sconfitta la squadra di Tuchel proseguirebbe il suo cammino nella competizione.

STELLA ROSSA (4-3-2-1) Borjan; Stojković, Rodić, Babić, Degenek; Jovancić, Jovičić, Srnić, Marin, Ben; Boakye. Allenatore: Vladan Milojevic.

PSG (3-4-3): Buffon; Thiago Silva, Marquinhos, Kimpembe; Di Maria, Draxler, Verratti, Bernat; Mbappé Cavani, Neymar. Allenatore: Thomas Tuchel.

Stella Rossa-PSG Streaming: dove vederla in tv

