Stipendi SPAL 2019/2020: i guadagni netti annuali dei giocatori biancazzurri. In cima alla classifica il bomber Petagna, chiudono Thiam, Moncini, Nikolic e Poluzzi

Quanto guadagneranno di stipendio i giocatori della SPAL di Leonardo Semplici nella stagione 2019/2020? Stipendi SPAL 2019/2020: in cima alla graduatoria dei più pagati fra gli estensi c’è il bomber Andrea Petagna, con un guadagna di 1 milione e 200 mila euro all’anno.

Dietro il centravanti troviamo un’altra punta, Alberto Paloschi, che prende uno stipendio di un milione di euro all’anno. Terzo gradino del podio, ex aequo, per Missiroli, Valdifiori e Jankovic, tutti con un ingaggio da 700 mila euro netti a stagione. In fondo alla graduatoria ci sono invece 4 giovani: Moncini, Nikolic, Poluzzi e Thiam, che guadagnano tutti 100 mila euro all’anno.

Stipendi SPAL 2019/2020

Petagna – 1,2 milioni di euro

Paloschi – 1 milioni

Missiroli – 0,7 milioni

Valdifiori – 0,7 milioni

Jankovic – 0,7 milioni

Kurtic – 0,6 milioni

Felipe – 0,4 milioni

Vicari – 0,4 milioni

Viviani – 0,35 milioni

Cionek – 0,3 milioni

Floccari – 0,3 milioni

Valoti – 0,3 milioni

Dickmann – 0,25 milioni

Fares – 0,25 milioni

Moncini – 0,1 milioni

Nikolic – 0,1 milioni

Poluzzi – 0,1 milioni

Thiam – 0,1 milioni

Letica ?

Igor ?

Murgia ?

Di Francesco ?

*Gli stipendi dei calciatori sono da intendersi netti e annuali