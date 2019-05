Striscione Torino: messaggio in onore dei caduti dell’Heysel – FOTO

Striscione Torino: messaggio in onore dei caduti dell’Heysel. Bellissimo gesto per commemorare la tragedia bianconera

Un lungo striscione per l’addio al calcio di Emiliano Moretti, ma non solo. Durante la sfida tra Torino e Lazio all’Olimpico Grande Torino, è stato esposto anche il seguente messaggio in tribuna stampa: «+39 RISPETTO».

Un bellissimo gesto per commemorare la tragedia dell’Heysel – della quale ricorrerà l’anniversario il prossimo 29 maggio – che vide coinvolsi i tifosi della Juventus. Proprio lo Stadium, in occasione dell’ultimo derby, aveva fatto altrettanto per ricordare le vittime di Superga.