Suarez chiede fallo di mano… Del portiere! La gaffe del Pistolero – VIDEO

Gaffe di Luis Suarez in Cile-Uruguay. L’attaccante ha chiesto un fallo di rigore su mano del portiere in area di rigore. Il video

Quando, in area di rigore, si tocca palla con la mano, è sempre rigore… O quasi. Non lo è, ovviamente, se a toccare con la mano è il portiere. Luis Suarez, nella gara con il Cile, sembra aver dimenticato questa semplicissima regola del gioco del calcio.

L’uruguaiano, nella sfida di Copa America, si è reso protagonista di una simpatica gaffe. L’attaccante, in area di rigore, ha provato a mettere palla in mezzo, ma ad intercettarla è stato il portiere avversario con un braccio. Il giocatore del Barcellona, che forse lì per lì non si era reso conto di chi avesse preso la palla, ha reclamato il calcio di rigore.