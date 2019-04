Un calcione scellerato dritto ai gioielli dell’avversario: cartellino rosso sacrosanto per il giocatore – VIDEO

Clamorosa espulsione in Sudafrica, l’attaccante Kermit Erasmus tira un calcione scellerato all’avversario per avergli preso il pallone. L’attimo di follia è avvenuto durante la sfida tra Cape Town City e Highlands Park, poi finita in pareggio 1-1.

Cartellino rosso inevitabile al 18esimo minuti del primo tempo. Lascia la sua squadra in 10 condannandola al pareggio. Il video dell’atto di follia dell’attaccante è già diventato virale.