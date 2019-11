Südtirol, Vecchi: «In alcune zone abbiamo tolto i tifosi al Bayern Monaco»

Südtirol, le parole del tecnico Vecchi sul momento molto positivo del club del Trentino Alto Adige

Vecchi, allenatore del Südtirol, ha rilasciato una lunga intervista sulle colonne de La Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole.

«Una soddisfazione confrontarsi alla pari con piazze più ricche e realtà più consolidate, anche se la società è solida e abbiamo il sostegno della Provincia e il centro sportivo fa invidia ai club di A. Che differenze ho trovato rispetto a 7 anni fa? Una società ancora più organizzata di prima e più entusiasmo tra la gente».

«L’obiettivo è trovare equilibrio tra le due anime: all’inizio la squadra era seguita soprattutto dalla gente di lingua tedesca, poi le cose cambiate. Solo uniti possiamo farcela. Strappati tifosi al Bayern Monaco? In certe zone, sì. Vogliamo ritagliarci un nostro spazio, c’è attenzione per tutti gli sport. Dove possiamo arrivare? Aspettiamo la fine dell’andata, vedremo se darci un obiettivo diverso da quello di guastafeste per le 7-8 più forti».