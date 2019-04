Suma sfotte gli juventini: «Din Don, hanno segnato van de Beek e de Ligt» – FOTO

Mauro Suma prende in giro i tifosi della Juventus che a sua volta continuano a prenderlo in giro per Cesena-Juve

«Ha pareggiato il Cesena» urlava Mauro Suma 7 anni fa. Il Milan era in lotta per il titolo con la Juve. I bianconeri conducevano per 0-1 al Manuzzi con gol di Borriello. San Siro esplose, insieme al giornalista, ma il gol dei bianconeri romagnoli non arrivò mai. I tifosi juventini ci hanno anche fatto un coro («Din Don, intervengo da Cesena ma nessuno ha fatto gol») e continuano a prendere in giro Suma. Ora il giornalista ha deciso di tornare sull’episodio prendendo in giro i bianconeri per l’eliminazione dalla Champions ad opera dell’Ajax.

Ecco il suo post sui social: «Scusate eh, ma da ieri ricevo sempre la stessa domanda e cioè se ha pareggiato il Cesena. E 7 anni dopo (7 come 7 vinte record italiano, 7 come 7 perse record europeo, 7 come cr7 senza coppa) non so ancora bene cosa rispondere. Comunque sia oggi ci provo: se van de Beek è del Cesena ha pareggiato; se van de Beek non è del Cesena ha pareggiato lo stesso; e se non bastasse ha raddoppiato De Ligt, giusto per fare arrivare a 3 le D di Din Don, 3 come i rigori di Manchester, 3 come il numero di coppe che sarà sicuramente raggiunto. L’anno prossimo naturalmente».