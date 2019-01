Supercoppa alla Juventus, Marchisio esulta su Twitter – FOTO

Claudio Marchisio non dimentica i tanti anni alla Juventus ed esulta per la vittoria in Supercoppa: «Complimenti ragazzi».

La vittoria in Supercoppa Italiana della Juventus, che ha superato 1-0 il Milan a Gedda grazie a un gol di Cristiano Ronaldo, ha fatto esultare anche il grande ex Claudio Marchisio. Il centrocampista, dopo una vita calcistica in bianconero, si è trasferito in estate allo Zenit San Pietroburgo, ma non ha dimenticato i suoi trascorsi, e per la sfida contro i rossoneri ha fatto un gran tifo per i suoi ex compagni di squadra.

Nel post partita ecco il post su Twitter per festeggiare il trofeo conquistato dalla Vecchia Signora: «Una coppa (l’ottava!) su uno sfondo di maglie bianconere, – ha scritto – non ricordavo quanto potesse essere emozionante viverla da tifoso. Complimenti ragazzi». Marchisio ha collezionato fino a questo momento 9 presenze nella Premier Liga russa con 2 gol realizzati.

Una coppa (l'ottava!) su uno sfondo di maglie bianconere, non ricordavo quanto potesse essere emozionante viverla da tifoso ❤⚪⚫ Complimenti ragazzi

#FinoAllaFine pic.twitter.com/lATZideI7l — Claudio Marchisio (@ClaMarchisio8) January 16, 2019

CALCIOMERCATO JUVENTUS, RAMSEY HA FIRMATO: ARRIVERÀ A GIUGNO