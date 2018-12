Finale di Supercoppa Italiana 2018: Juventus e Milan si sfideranno in Arabia Saudita il 16 gennaio 2019

La finale di Supercoppa Italiana 2018 tra Juventus e Milan si giocherà in Arabia Saudita: ora è davvero ufficiale. Dopo la conferma del GSA – General Sports Authority, organismo responsabile degli sport in Arabia Saudita – che ne ha dato l’ufficialità tramite il proprio account ufficiale di Twitter, è arrivata l’ufficialità da parte della Lega calcio. Il primo trofeo della stagione verrà assegnato in Arabia il prossimo 16 gennaio. Juve e Milan si sfideranno al “King Abdullah Sports City Stadium” alle 18.30 (ora italiana, alle 20.30 ora locale) ed è previsto l’utilizzo del Var. L’incontro sarà trasmesso su Rai 1.

La Supercoppa Italiana 2018 vedrà impegnate Juventus e Milan. La Supercoppa, ogni anno, mette di fronte la vincente del campionato contro la vincente della Coppa Nazionale. Negli ultimi 3 anni la Juventus ha vinto il campionato e la Coppa Italia e ha sfidato in Supercoppa, come da regolamento, la finalista della Coppa Italia. I bianconeri hanno conquistato il titolo di Campioni d’Italia 2018 dopo il pareggio contro la Roma all’Olimpico. Juventus e Milan sono scese in campo per la finale di Coppa Italia, terminata 4-0 a favore dei bianconeri e ad agosto scenderanno nuovamente in campo per la Supercoppa Italiana 2018.

La sfida tra Juventus e Milan aprirà i battenti della nuova stagione calcistica 2018/2019. La data è già ufficiale: la finale di Supercoppa Italiana dovrebbe disputarsi mercoledì 16 gennaio 2019 (e non come inizialmente preventivato il 12 agosto 2018), durante la sosta del campionato per pausa invernale. La Supercoppa Italiana si giocherà in gara unica da 90 minuti. Al termine dei tempi regolamentari, in caso di pareggio, si procederà con due tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore. Fissata anche la sede dell’incontro: sarà l’Arabia Saudita, merito di un accordo con la federazione del posto da 24 milioni di euro. La gara per la precisione si giocherà in quel di Gedda presso il King Abdullah Sports City e sarà una prima assoluta per Juve e Milan da quelle parti. Nel frattempo non prendete appuntamenti per dopo Natale: la partita sarà una rivincita di Doha, in quell’occasione la Supercoppa Italiana venne vinta dal Milan ai calci di rigore sulla Juventus con la decisiva parata di Donnarumma su Dybala. Juve e Milan sono pronte a bagnare la nuova stagione con un match ad alta intensità. Juve-Milan, finale di Supercoppa italiana 2018: si giocherà a gennaio e sarà trasmessa in diretta tv esclusiva sulla Rai e in streaming su Rai Play, match visibile in questo caso su smartphone, tablet e pc.