Suso Atletico Madrid: perché i colchoneros vogliono lo spagnolo

Suso è uno degli obiettivi dell’Atletico Madrid. Scopriamo perché i colchoneros sono interessati al talento iberico

Simeone si trova ad affrontare un’annata estremamente difficile, a causa delle molte partenze illustri. Una su tutte, quelle di Antoine Griezmann. Si dice che l’Atlético Madrid sia fortemente interessato all’ingaggio di Suso.

In realtà, lo spagnolo non sembra in grado di sostituire il francese. Suso è solito ricevere palla in posizione defilata, mentre l’Atlético sfrutta soprattutto i corridoi interni. Certo, ai colchoneros servono i numeri in rifinitura di Griezmann, e Suso in quello è molto bravo. Tuttavia, sembra più tatticamente limitato del francese e meno in grado di fare il tuttocampista.