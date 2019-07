Suso Roma: può essere adatto al calcio di Fonseca?

Uno degli ultimi nomi per rinforzare la Roma è Suso. Ma c’è qualche dubbio sulla sua compatibilità col calcio di Fonseca

Una delle ultime suggestioni della Roma è Suso. L’esterno spagnolo, per quanto valido, è un po’ monodimensionale: riceve palla largo, si accentra poco, ed ha un set di giocate un po’ limitate e ripetitive.

Le ali di Fonseca sono solite entrare dentro il campo e agire in zone centrali del terreno di gioco, devono saper dialogare in spazi stretti. Suso dovrebbe evolversi molto tatticamente per incidere in queste situazioni, visto che appena riceve palla cerca lo spunto individuale e si prepara per puntare l’uomo e tirare. Inoltre, come detto, oggi è un po’ a disagio in spazi interni.