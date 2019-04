La Juve non ritiene incedibile Wojciech Szczesny. I bianconeri pensano a David De Gea, in uscita dal Manchester United

La Juventus su David De Gea. Il club bianconero cerca un nuovo portiere perché, secondo Rai Sport, non ritiene incedibile il suo numero uno, Wojciech Szczesny. Il portiere polacco, autore di una grande stagione, è stato acquistato per una cifra relativamente bassa (circa 15 milioni di euro). Ora ne vale almeno 50. Il club bianconero, di fronte ad un’offerta incedente, potrebbe sedersi al tavolo delle trattative.

Non è da escludere infatti la partenza del portiere polacco che in questa stagione non ha fatto rimpiangere Gigi Buffon. E l’erede di Tek? Il portiere spagnolo David De Gea, in forza al Manchester United, sta vivendo una stagione non particolarmente positiva a causa del mancato rinnovo con il suo attuale club. Il contratto scadrà nel 2020 e De Gea potrebbe partire in estate. Su di lui c’è il Psg ma attenzione alla Juventus.