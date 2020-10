Tare: «Inzaghi storia della Lazio. Rinnovo? Al momento opportuno»

Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, ha parlato prima del match di Champions League contro il Borussia Dortmund

Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match di Champions League contro il Borussia Dortmund.

CONDIZIONE DELLA LAZIO – «Non siamo ancora al completo. Ieri abbiamo fatto allenamento in undici giocatori, la preparazione della partita non è stata ottimale. Abbiamo infortuni, ma chi scenderà in campo sa bene che è un onore giocare in questa competizione. Dobbiamo cercare di fare risultato stasera».

LOCKDOWN – «Ci sono tante cose che sono successe, forse anche la responsabilità di essere favoriti, abbiamo avuto tanti infortunati che è una cosa molto strana vedere 7/8 giocatori fuori nello stesso momento. Abbiamo avuto anche problemi con l’indice economico che ci ha danneggiato tantissimo, non siamo riusciti ad avere la rosa al completo se non nelle ultime settimane e questo qualcosa ci ha tolto. Rispetto all’anno scorso, però, siamo migliorati, abbiamo una rosa più lunga e alla fine i valori usciranno fuori».

RINNOVO INZAGHI – «L’ho detto e ridetto, Inzaghi è la storia di questo club. Abbiamo un rapporto strano rispetto alle altre piazze, ma è come una famiglia. C’è stima reciproca tra Lotito e Inzaghi, al momento opportuno si siederanno e parleranno del rinnovo».