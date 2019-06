Tebas: «La Super Champions ridurrà i guadagni del club»

Tebas, presidente della Liga spagnola, ha parlato della Super Champions, progetto dell’Eca di Andrea Agnelli

Javier Tebas, presidente della Liga spagnola, ha parlato ancora una volta della Super Champions. Le parole del numero uno del campionato spagnolo da un evento a Madrid.

«Non sarò presidente della Liga se dovesse essere approvato un progetto che di fatto uccide il calcio spagnolo, non potrei guardare in faccia quei presidenti che investono centinaia di milioni nel calcio dicendo loro che ho approvato un modello che di fatto ridurrà i guadagni dei loro club del 40%. Quando mi dimetterò sarete autorizzati a pensare che sarò stato sconfitto in questa guerra» ha dichiarato Tebas.