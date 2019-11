L’allenatore dell’Ajax, Ten Hag, ha criticato duramente l’arbitraggio di Rocchi durante il match contro il Chelsea

L’allenatore dell’Ajax, Ten Hag, ha criticato duramente l’arbitraggio di Rocchi e la condotta del VAR nel rocambolesco pareggio per 4-4 tra Chelsea e Ajax. Il tecnico degli olandesi in conferenza stampa ha usato toni forti per esprimere il proprio stato d’animo.

«Siamo stati battuti dal VAR. All’Amsterdam ha sbagliato in due momenti cruciali e anche oggi ha commesso gravi errori»