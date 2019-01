Emergono novità per la divisa del prossimo anno dell’Inter di Spalletti. La terza maglia dovrebbe ricalcare quella della vittoria in Coppa Uefa 97/98

Dopo le indiscrezioni nei giorni scorsi sulla terza maglia che la Roma utilizzerà nella prossima stagione, emergono novità anche per quanto riguarda l’Inter. Come sempre, è il solito sito “Footy Headlines” ad aggiornare sulle possibili scelte in termini di divisa da gara. Se lo spoiler sulla prima maglia a strisce diagonali di due mesi fa aveva scosso non poco i tifosi nerazzurri, la presunta scelta per la terza maglia potrebbe invece risvegliare bei ricordi. Secondo il sito infatti, la divisa 2019/2020 ricorderà quella con cui la squadra di Milano trionfò in Coppa Uefa nel 1997/1998, battendo la Lazio a Parigi per 3-0. La maglia sarà perciò nera, con rifiniture in oro. La scelta della Nike, che riporterà in vita il suo vecchio logo, con la scritta ad accompagnare il noto “baffo”, sembra quella di commemorare le maglie anni ’90. Un bel viaggio amarcord per tutti i tifosi d’Italia.