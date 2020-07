Jurgen Klopp ha parlato di Thiago Alcantara, centrocampista del Bayern Monaco nel mirino di Liverpool e Juve

THIAGO ALCANTARA – «Non ho idea di chi giocherà per me l’anno prossimo, non c’è niente da dire al momento. Thiago Alcantara è un grande giocatore, ma anche un giocatore del Bayern Monaco. In realtà è tutto quello che c’è da dire, non c’è nient’altro».