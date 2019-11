THORSBY: «Sono contento ma devo ancora imparare molto» – VIDEO

Morten Thorsby ha parlato in zona mista commentando l’importante vittoria ottenuta dalla Sampdoria sulla Spal grazie a Caprari

(-Dal nostro inviato al Paolo Mazza) Non può che essere felice Morten Thorsby per la prestazione fatta vedere questa sera in casa della SPAL e per la vittoria ottenuta nei minuti di recupero grazie a un gol di Caprari. Il centrocampista norvegese commenta così in zona mista.

«Siamo tutti molto contenti per la vittoria di questa sera. Devo ancora imparare e migliorare molto»