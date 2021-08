Tiago Pinto: «Vina e Shomurodov? Un onore portarli a Roma»

A margine della conferenza stampa di presentazione di Vina e Shomurodov, Tiago Pinto ha parlato dei due nuovi acquisti giallorossi

Tiago Pinto ha parlato di Eldor Shomurodov e Matias Vina prima della conferenza stampa di presentazione dei due nuovi acquisti giallorossi.

«E’ un onore portare due giocatori così a Roma. Hanno l’ambizione di vincere. Vina è un calciatore che conosco da tanto tempo. A 23 anni ha vinto già 5 titoli e lo scorso anno ha fatto una grande stagione con il Palmeiras. Non è giusto dire che sia il sostituto di Spinazzola, è un paragone difficile per lui. Quando lo abbiamo preso lo abbiamo fatto per farli giocare anche insieme. Eldor, invece, è arrivato lo scorso anno in Italia e ha fatto una grande stagione. Abbiamo capito che poteva farci comodo. Quando prendiamo un calciatore è importante che tutti partecipino».