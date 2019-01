Todibo, niente A: ufficiale l’accordo col Barcellona

Jean-Clair Todibo è il nuovo colpo di mercato del Barcellona. I blaugrana hanno battuto la concorrenza di Juve e Napoli

Niente approdo in Serie A per Jean-Clair Todibo. Il difensore classe ’99 di proprietà del Tolosa, in scadenza di contratto con il club francese, ha accettato la corte del Barcellona. Il difensore era seguito anche da Juventus e Napoli ma alla fine ha prevalso il Barça che è riuscito a convincere il giocatore e il suo entourage. Colpo a parametro zero per il club catalano che dopo Murillo continua a rinnovare la difesa: il classe ’99 è in scadenza di contratto col club francese e ha rifiutato tutte le proposte di rinnovo ed è finito fuori rosa. Ora l’accordo ufficiale con il Barcellona: il giocatore sarà blaugrana a partire dalla prossima stagione.