Tommasi: «Credo molto nel progetto delle seconde squadre»

Damiano Tommasi, presidente dell’AIC, ha parlato del progetto delle seconde squadre: le sue parole

Il presidente dell’Aic Damiano Tommasi, in esclusiva ai microfoni di TMW, ha parlato del progetto delle seconde squadre.

«Non so se ci sono le tempistiche per l’iscrizione di un’altra formazione U23, ma quello legato alle seconde squadra è uno dei temi all’ordine del giorno. Io credo molto in questo progetto, più che alle altre situazioni imprenditoriale come le seconde proprietà, che non sono la giusta strada per la formazione dei giovani» ha dichiarato il numero uno dell’AIC.