Tonali nel mirino del Psg: il piano del club francese

Sandro Tonali è finito nel mirino del Psg: il club francese sarebbe in pressing sul Brescia per acquistare il centrocampista

In questa stagione Tonali si è messo in mostra con la maglia del Brescia, riuscendo ad arrivare in Serie A. Il centrocampista è corteggiatissimo da varie big, tra cui anche il Psg.

Come riporta L’Equipe, Leonardo avrebbe messo gli occhi sul giovane talento italiano. L’operazione non appare facile: Cellino ha dichiarato l’incedibilità del ragazzo, almeno in vista della prossima stagione. Il Paris Saint Germain vorrebbe fare un’operazione simile a quella di Verratti, valorizzando un giovane talento in arrivo dalla Serie B.